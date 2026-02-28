Haberler

Balıkesir'de gençler Zağnos Paşa Cami'nde buluştu

Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik 'Gençlik Buluşması' programı gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi işbirliğiyle "Gençlik Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Zağnos Paşa Cami'nde düzenlenen programa, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, müftü yardımcıları, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Teravih namazının ardından gençlerle bir araya gelerek sohbet eden İl Müftüsü Yaşar, katılımcılara programa gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Programın sonunda Yaşar, TDV ikram aracından vatandaşlara ve gençlere ikramda bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
