Haberler

TBMM Başkanı'ndan F-16 Pilotuna Başsağlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de düşen F-16 uçağının pilotunun şehit olmasına ilişkin olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de düşen F-16 uçağının pilotunun şehit olmasına ilişkin olarak yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de düşen F-16 uçağının pilotunun şehit düşmesine ilişkin olarak, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda