TBMM Başkanı'ndan F-16 Pilotuna Başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de düşen F-16 uçağının pilotunun şehit düşmesine ilişkin olarak, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

