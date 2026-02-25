Haberler

Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü, Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait bir F-16 uçağının düşmesiyle ilgili olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını açıkladı. Uçak kazasında bir pilot şehit oldu. Bakan Gürlek, şehit pilotun ailesine başsağlığı dileyerek millete sabır temennisinde bulundu.

Bakan Gürlek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
