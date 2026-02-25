Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü, Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının düşmesiyle ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, başsavcı, başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının kaza mahalline intikal ettiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA