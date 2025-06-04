Balıkesir'de Eski Su Kuyusuna Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'de Eski Su Kuyusuna Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde, 15 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen 34 yaşındaki Caner A. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumu iyi olan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de 15 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Karesi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'ndeki Paşa Hamamı'nın yanında bulunan 15 metrelik eski su kuyusuna bir kişinin düştüğü bilgisini alan itfaiye ekipleri, hızla bölgeye gitti.

Halat yardımıyla kuyuya inen ekipler, Caner A. (34) olduğu öğrenilen kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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