Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu

AA - Erkan Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de dereye giren çocuk boğuldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Hasan Orkide (13), serinlemek için 4 arkadaşıyla Kille Deresi'ne girdi.

Bir süre sonra Orkide'nin suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri suda arama yaptı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılan Orkide'nin cesedi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Erkan Yıldız - Güncel

Balıkesir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title