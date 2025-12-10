Haberler

Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları sürerken, ekipler güvenlik önlemleri alarak çevredeki binalara zarar vermemek için hassasiyet gösteriyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılarda yıkım çalışmaları sürüyor.

İlçe merkezindeki Camicedit, Kurtuluş ve Camikebir mahallelerinde bulunan 2, 3, 4 ve 5 katlı yapılardan oluşan 8 bina daha kontrollü şekilde yıkıldı.

Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yürüttüğü çalışmalarda, çevredeki yapıların zarar görmemesi için hassasiyet gösteriyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetleri, yalnızca merkezde değil kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor.

Deprem sonrası ağır hasarlı tespiti yapılan binaların yıkım işlemlerinin peyderpey devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
