Balıkesir'de Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tehlike oluşturan binaların yıkımına başlandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlanan hasar tespit çalışmaları kapsamında yıkım kararı verilen binalar için harekete geçildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, artçı sarsıntılarla birlikte tehlike oluşturan Balıkesir Caddesi'ndeki 5 katlı bina ve asma katlı iş yerinin yıkımına başlandı.
Bağımsız 21 bölümden oluşan binanın yıkımı, ekiplerin güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel