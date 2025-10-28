Haberler

Balıkesir'de Deprem Sonrası Sağanak, Kurtarma Çalışmalarını Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak, hasar tespiti ve yardım çalışmalarını zorlaştırıyor. Depremzedeler, korunmak için kafe ve restoranlara sığınırken, yardım kuruluşları sıcak içecek ve çorba dağıtıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede sağanak başladı.

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı.

Deprem korkusu nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanaktan korunmak için kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı.

Yardım kuruluşları, burada zaman geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba dağıttı.

Sağanak, ilçede etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
