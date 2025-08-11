Balıkesir'de Deprem Nedeniyle Yaz Okulları Tatil Edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelindeki yaz okulları 11 Ağustos'ta bir gün süreyle tatil edildi. Valilik, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde yaz okulları bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde eğitim veren yaz okullarının 11 Ağustos Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş oldun dilekleri iletildi.

