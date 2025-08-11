Balıkesir'de Deprem: 81 Yaşındaki Emekli İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Deprem: 81 Yaşındaki Emekli İşçi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, 3 katlı bir bina yıkıldı. Yıkıntılar arasında kalan 81 yaşındaki emekli işçi Nihat Önbaş, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

KOCAYI DEPREM AYIRDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin TEKEL'den emekli işçi Nihat Önbaş (81) olduğu belirlendi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

Kadir ÖZEN- Necip KARATUNA/ BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
