Balıkesir'de Deprem: 81 Yaşındaki Emekli İşçi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, 3 katlı bir bina yıkıldı. Yıkıntılar arasında kalan 81 yaşındaki emekli işçi Nihat Önbaş, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Hamdide Önbaş'ın ise kolunun kırıldığı öğrenildi.
KOCAYI DEPREM AYIRDI
Kadir ÖZEN- Necip KARATUNA/ BALIKESİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel