Balıkesir'de Çöplük Yangını Zeytinliklere Sıçradı

Balıkesir'de Çöplük Yangını Zeytinliklere Sıçradı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplükte başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle zeytin bahçelerine sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına aldı ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Eminkuyu mevkisindeki eski katı atık sahasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek zeytinliklere sıçradı.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına yoğun şekilde devam eden ekipler, yangını tamamen kontrol altına aldı.

Ekipler, bölgedeki hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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