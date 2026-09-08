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Balıkesir'de çıkan ot yangını söndürüldü

Balıkesir'de çıkan ot yangını söndürüldü
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 5 araç ve 9 personelden oluşan itfaiye ekibi, orman ekipleriyle koordineli şekilde söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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