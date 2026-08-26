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Bigadiç'te arazi yangını büyümeden söndürüldü

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman dışı alanda çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman dışı alanda çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bademli Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü etkin müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA
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