Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde bir genç, babasını silahla vurarak öldürdü. Şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'nde babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, evinde cesedi bulunan Ferdi D'nin ölümünü araştıran jandarma ekipleri, oğlu D.D'yi (17) gözaltına aldı.
ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
D.D'nin ifadesinde, babasını annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tüfekle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı hakimlikçe "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Ferdi D'den (38) haber alamayan yakınları dün durumu jandarmaya bildirmişti. Eve gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirlemişti.