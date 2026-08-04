Bandırma'da Ev Yangını: Hasar Oluştu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayyıldız Mahallesi 4041 Sokak'taki bir apartmanın girişindeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA