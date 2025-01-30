Balıkesir'de Aranan 22 Hükümlü Yakalandı
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamalarda toplamda 22 hükümlü yakalandı. Balıkesir Valiliği koordinesindeki operasyona 302 personel katıldı.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik uygulamalarda 22 hükümlü yakalandı.
Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 302 personelin katıldığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından ceza evine teslim edildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel