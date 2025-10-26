Balıkesir'de Araç Elektrik Direğine Çarptı: Bir Yaralı
Balıkesir Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde, O.S. yönetimindeki araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı.
Balıkesir Gömeç ilçesinin Karaağaç Mahallesi Olive Garden sitesi önünde O.S. yönetimindeki 10 SU 051 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle elektrik direğini çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı O.S'yi müşahede altına aldı.
Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel