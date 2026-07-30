Balıkesir'de Akçay Deniz Hudut Kapısı törenle açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçayport hizmete açıldı ve Akçay-Midilli hattı seferleri başlatıldı.

2021 yılında Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Balıkesir Toplu Taşıma AŞ'ye (BADO) devredilen Akçay İskelesi, yürütülen çalışmalarla son teknoloji sistemlerle donatılarak Akçayport adıyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yunanistan'ın Midilli Adası-Akçay hattı ile deniz turizmi ve ulaşımında yeni bir dönemin kapısının aralandığını ifade etti.

Gümrük kapısının ve seferlerinin hayırlı olmasını dileyen Akın, şunları kaydetti:

"Bunu 27 yıl sonra tekrar hayata geçirdik. Gerçekten Edremit'imiz Balıkesir'in incisi. Her gün ayrı bir güzelliğini keşfedebiliyorsunuz, her gün ayrı bir doğa muhteşemliğini görebiliyorsunuz. Bunu yurt dışından da gelip görmelerini çok arzu ederiz. Onun için bizim buradaki isteğimiz hem bölgemizin tanıtımı hem buradaki karşılıklı ticaretin artması, bu bölgeye ekonomik olarak da fayda sağlaması, hem de tanıtım için bu işleri başlattık. Bundan sonra da daha artarak devam ettireceğiz."

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da Akçay Deniz Hudut Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ve Akçay-Midilli seferlerinin başlamasının yalnızca bir ulaşım hattı açılışı olmadığını, Edremit Körfezi'nin dünyaya açılan kapısının yeniden aralandığını belirtti.

Edremit'ten Midilli Adası'na seyahat eden yolculardan Ceren Kezban Yıldırım ise duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törenin ardından deniz otobüsü 400 yolcu ile Yunanistan'ın Midilli Adası seferini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA