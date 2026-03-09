Haberler

Balıkesir'de 50 yıllık türbedar Yener Arhun son yolculuğuna uğurlandı

Zağnos Paşa Türbesi'nin 50 yıllık gönüllü türbedarı Yener Arhun, cenaze namazı sonrası türbenin önünde helallik alındıktan sonra Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Balıkesir'de 94 yaşında vefat eden Zağnos Paşa Türbesi'nin 50 yıllık gönüllü türbedarı Yener Arhun'un cenazesi defnedildi.

Üç çocuk babası Arhun'un cenazesi, vasiyeti üzerine namaz öncesinde hizmet ettiği türbenin önüne getirildi. Türbe önünde helallik alınmasının ardından Arhun için Zağnos Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Törene katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Arhun'un yakınlarına taziyelerini iletti.

Arhun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
