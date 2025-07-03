Balıkesir'de 6. Uluslararası Aromaterapi Festivali Başladı

Balıkesir'de 6. Uluslararası Aromaterapi Festivali Başladı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 6. Uluslararası Aromaterapi Festivali, tıbbi aromatik bitki hasadı ile başladı. Festival, bu yıl '4 Element 1 Alem' temasıyla gerçekleştiriliyor ve uluslararası katılımcılar ile zenginleşiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen "Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali", başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ilçe belediye başkanları, Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirilen açılış töreninde tıbbi aromatik bitki hasadı yaptı.

BAÇEM'deki törenin ardından Ören festival alanına İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde geçen protokol, kurdele keserek festival stantlarının açılışını gerçekleştirdi.

Festivalin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in 20 ilçesiyle ayrı güzelliklere sahip olduğunu belirterek, kenti "Türkiye'nin bir modeli" olarak tanımladı.

Akın, festivali bu yıl "4 Element 1 Alem" temasıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Çünkü biz inanıyoruz ki toprak üretir, su arındırır, ateş dönüştürür, hava can verir. Tıpkı aromaterapi gibi. Tıpkı Balıkesir'imiz gibi." dedi.

Festivalin, bu topraklara karşı bir vefa göstergesi olarak düzenlendiğini ifade eden Akın, bu festivalin Türkiye'deki tek aromaterapi festivali olduğunu ve bu yıl ilk defa uluslararası olarak düzenlendiğini dile getirdi.

Akın, bu yılki festivalin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İngiltere ve Rusya gibi birçok ülkeden gelen konukların bilgileriyle daha da zenginleştiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da tıbbi aromatik bitkilerin Türkiye'nin önemli bir katma değeri olduğunu kaydetti.

Selışık, bu alanın gelecekte ticarete konu olacak, özellikle genç girişimciler ve kadınlar için mesleki açıdan önemli bir sektör olarak öne çıkacağını ifade etti.

Festival kapsamında Ören Yürüyüş Yolu'nda 200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı stantlar, 6 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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