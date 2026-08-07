Balıkesir'de 6.6 ton kaçak çay operasyonu
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir depoda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA