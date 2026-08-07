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Balıkesir'de 6.6 ton kaçak çay operasyonu

Balıkesir'de 6.6 ton kaçak çay operasyonu
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Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir depoda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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