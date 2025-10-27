Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: TAMP Devreye Alındı

(ANKARA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Manisa, Uşak, İzmir ile Bursa'da da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, tüm afet çalışma gruplarının Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrıldığı belirtilerek, "AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekiplerle saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.