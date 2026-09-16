Balıkesir'de 4 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheliye tutuklama

BALIKESİR'de jandarmanın, 4 ilçede, 04-14 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarında 9 ayrı uyuşturucu suçuna karıştıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 04-14 Eylül 2026 tarihleri arasında uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. İstihbarat çalışmalarının ardından Altıeylül, Karesi, Bigadiç ve Edremit ilçelerinde meydana gelen 9 narkotik olaya karıştıkları belirlenen 15 şüphelinin evleri, eklentileri ve kullandıkları araçlarda aramalar yapıldı. Operasyonlarda, 40 bin 306 sentetik uyuşturucu hap, 31 gram kokain, 260 gram esrar, 22 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin TL ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Abdulkadir AYDINIŞIK / BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı