Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü - Haberler

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü

BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen 4.7'lik depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Balıkesir'de meydana gelen 4.7'lik depremin ardından depremin merkez üssüne en yakın ilçelerden olan Manyas'da vatandaşlar sokağa döküldü. Depremi hissetmeleriyle birlikte apartmanlardan sokağa inen vatandaşlar depremin çok salladığını söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Çaypınar'da saat 01.58'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

(SÖ-BD-MA-Y)