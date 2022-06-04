Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü - Haberler

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Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - Süleyman Özaydın - Güncel
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Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen 4.7'lik depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü

BALIKESİR - Balıkesir'de meydana gelen 4.7'lik depremde vatandaşlar sokağa döküldü.

Balıkesir'de meydana gelen 4.7'lik depremin ardından depremin merkez üssüne en yakın ilçelerden olan Manyas'da vatandaşlar sokağa döküldü. Depremi hissetmeleriyle birlikte apartmanlardan sokağa inen vatandaşlar depremin çok salladığını söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Çaypınar'da saat 01.58'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

(SÖ-BD-MA-Y)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Özaydın - Güncel

Balıkesir Deprem Güncel Haberler

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