Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre, saat 12.02'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
