Haberler

Balıkesir'de kurban için 256 kesim yerine onay verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Tarım İl Müdürü Hüseyin Düzgün, il genelinde 27 mezbaha ve Kurban Bayramı için 256 kesim yeri onaylandığını, vatandaşların hayvan alırken 'Tarım cebimde' uygulamasını kullanabileceğini açıkladı.

Balıkesir Tarım İl Müdürü Hüseyin Düzgün, il genelinde 27 mezbaha ve Kurban Bayramı dolayısıyla 256 kesim yeri için onay verildiğini belirtti.

Merkez Altıeylül ilçesinde kurulan Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Düzgün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban için hayvan alacak vatandaşların hayvan pazarlarında görevli veterinerlere danışabileceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım cebimde" uygulamasına ilişkin bilgi veren Düzgün, şöyle konuştu:

"Hayvanın küpe numarasını yazarak yaşını kontrol ederek sağlıklı bir hayvan alabilir. Sağlıklı, ibadete uygun bir hayvanı bu yolla alabilir. Balıkesir'de Türkiye'ye göre çok az gözüken bir uygulama var. 27 mezbaha var ki Türkiye'nin en fazla mezbahası olan iliz. 256 hayvan kesim yeri için onay vermişiz. Bunlar pejmürde bir yer değil, üzerini kapattığınızda mezbaha olarak da kullanılabilecek bir yer. Hayvan kesim yeri sahipleri, yan tarafta kurbanlık olarak satacağı hayvanları da 6 ay öncesinden besleyip kurban günü de kesimini sağlıyor. Hayvanlarını kesen yetiştiricilerini olay yerinde de görerek müdahale ediyoruz. Diğer illerde sokakta kesim gibi sorunlar bu sebeple bizim ilimizde gözükmemektedir."

Düzgün, vatandaşların kurban kesim yeri dışında kurban kesmesini uygun bulmadıklarını ifade ederek, "Hayvan kesildikten sonra kanser benzeri tomurcuklar, tüberküloz benzeri durumlar, karaciğerinde, akciğerinde olağan dışı bir şey gördüğünde onlara bilgi verip danışsınlar. Bu hastalıkların tespiti durumunda biz vatandaşa hayvanın belli oranda fiyatını ödüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Necip Uysal'dan futbola veda

Beklenen son gerçekleşti!

CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız

CHP'nin gölge bakanı canlı yayına damga vurdu: İktidara gelince...
Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Butik sahibi iş yerinde ölü bulundu
'Sürpriz belediye başkanları AK Parti'ye geçebilir'

"Sürpriz belediye başkanları AK Parti'ye geçebilir"
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü

Belediye çalışanına kanlı infaz
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi