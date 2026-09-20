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Balıkesir'de 20 ilçede öğrenciler Gazze için uçurtma uçurdu

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Balıkesir'de 20 ilçede öğrenciler Gazze için uçurtma uçurdu
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Balıkesir'in 20 ilçesinde öğrenciler, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri kapsamında Gazze ve savaştan etkilenen çocuklar için uçurtma uçurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen etkinlikler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirildi.

??????? Balıkesir'in 20 ilçesinde öğrenciler, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri kapsamında Gazze ve dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalardan etkilenen çocuklar için uçurtma uçurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak, öğrencilerin barış, kardeşlik, dayanışma ve umut mesajlarını ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk haftasında gerçekleştirildi.

İl genelindeki etkinliklerde öğrenciler, hazırladıkları Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu. Öğrenciler ayrıca resim, afiş, döviz ve farklı sanatsal çalışmalar hazırladı.

Çalışmalarda, "Çocuklar oyun oynamalıdır", "Çocuklar güven içinde büyümelidir", "Eğitim her çocuğun hakkıdır" ve "Hiçbir çocuk geride bırakılmamalıdır" mesajlarına yer verildi.

Etkinliklerle öğrencilerin, savaş ve çatışmalardan etkilenen çocukların yaşadığı sorunlara ilişkin farkındalık kazanmaları ve çocukların yaşam, eğitim, güvenlik ve oyun haklarının korunması konusunda duyarlılık geliştirmeleri amaçlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, empati, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerleri hazırladıkları çalışmalarla ifade etti.

Etkinlikler, öğrencilerin barış ve umut mesajları taşıyan uçurtmalarını gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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