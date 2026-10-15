Balıkesir'de 1 kilo 13 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 13 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. 10 Ekim'de yapılan operasyonda yaklaşık 100 kilo bonzai elde edilebilecek 1 kilo 13 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı