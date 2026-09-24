Balıkesir - Burhaniye'de öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde sahil temizliği yaptı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, ortaokul öğrencileri Dünya Temizlik Günü kapsamında Ören Sahili'nde çevre temizliği yaptı.

Burhaniye ilçesinde ortaokul öğrencileri Dünya Temizlik Günü kapsamında Ören Sahili'ndeki Batık Liman bölgesinde çevre temizliği yaptı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'ndan 60 öğrenci, okul müdürü Mehtap Özdemir ve öğretmenlerinin öncülüğünde sahilde çöp topladı. Bazı veliler de çocuklarına destek verdi. Okul Müdürü Mehtap Özdemir, "Dünya Temizlik Günü kapsamında öğrencilerimizle birlikte Ören sahilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir temizlik etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız. Katılan tüm öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Öğrencilerden Karsu Koçbay ise "Çevremizi temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım. Bugün Ören sahilini temizledik ve bir sürü çöp topladık" ifadelerini kullandı.

Hatice Defne Taşkan ise "Burada çevre temizliği için toplandık. Doğayı temiz tutmak bizim görevimiz. Lütfen denizlerimizi ve sahillerimizi kirletmeyelim, çöplerimizi çöp kutusuna atalım" dedi. Mehmet Çınar Çiftçi de "Bugün arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte sahilde temizlik yaptık. Çevremizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğu. Lütfen doğaya çöp atmayın" diye konuşu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı