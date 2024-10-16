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Balıkesir Belediyesi ve TRAC'tan Kesintisiz Haberleşme Protokolü

Balıkesir Belediyesi ve TRAC'tan Kesintisiz Haberleşme Protokolü
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında, doğal afetlerde kesintisiz haberleşme sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde ortak çalışmalar yapılacak ve Telsiz Haberleşme Merkezi kurulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında, doğal afetlerde haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında olası bir afet durumunda kesintisiz haberleşme sağlanabilmesi için ortak çalışmalar yürütülecek.

Belediye hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ve TRAC Başkanı Soner Targut yer aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Başkanı Soner Targut tarafından imzalanan protokol kapsamında afet durumlarında kesintisiz haberleşme ve iletişimin sağlanması için sahada birlikte çalışmalar yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve TRAC arasında yapılacak ortak çalışmalarla şehir, olası afetlere hazır hale getirilecek. Protokol kapsamında Çamlık'ta şehre hakim bir tepede kurulacak olan Telsiz Haberleşme Merkezi'nin fiziki şartları İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazır hale getirilirken haberleşme cihazları da TRAC ekiplerince temin edilecek. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile yaptıkları protokol ile ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, olası afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürmesi için bu ortak çalışmayı önemsediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

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