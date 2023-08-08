Balıkesir Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 231 kök kenevir, 42 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve kenevir öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 231 kök kenevir, 42 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve adet kenevir öğütme aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel