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Balıkesir Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 231 kök kenevir, 42 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve kenevir öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 231 kök kenevir, 42 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve adet kenevir öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Operasyon Balıkesir Kenevir Güncel Haberler

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