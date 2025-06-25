Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali 3-6 Temmuz'da Yapılacak

Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali 3-6 Temmuz'da Yapılacak
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali, 'dört element bir alem' temasıyla 3-6 Temmuz tarihleri arasında Balıkesir'de yapılacak. Festivale yurt içi ve dışından uzmanların katılacağı bildirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince ilçe belediyelerinin katkılarıyla hazırlanan Balıkesir 6. Uluslararası Aroma Terapi Festivali, 3-6 Temmuz'da yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) gerçekleştirilen basın toplantısında, "dört element bir alem" temasıyla düzenlenen ve bu sene uluslararası boyuta taşınan festivale ilişkin sunum yaptı.

Festivalin 3-6 Temmuz'da BAÇEM ve Ören'de gerçekleştirileceğini belirten Akın, festivalin sadece Balıkesir için değil Türkiye ve hatta dünya için aroma terapi ve bitkisel şifa alanında da bir buluşma noktasına haline geldiğini vurguladı. Akın, şöyle konuştu:

"Amacımız, kadim bilgilerle modern bilimi harmanlayarak doğanın biz sunduğu şifa kaynaklarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alandaki farkındalığı artırmak. Hava, ateş, su ve toprak elementlerini odağa aldığımız festivalimiz, doğa, sağlık, bilim ve kültürün buluştuğu zengin içeriklerle dolu bir festival olacak. Festivalimizi boyunca birbirinden değerli insanlarımızı, araştırmalarımızı sektör profesyonellerimizin burada ağırlayacağız."

Yurt içi ve dışından alanında uzman isimlerin katılarak çok önemli bilgiler paylaşacağına dikkati çeken Akın, festivalde Türkiye'den 32, yurt dışından ise 7 ülkeden 9 uzmanla yüz yüze ve farklı noktalarda çevrimiçi buluşmalar ve hibrit seminerler planlandığını söyledi.

Akın, festival programında festival kapsamında atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini, stantlar kurulacağını ve konserler düzenleneceğini de katılımcılarla paylaştı.

Toplantının ardından lavanta ve limon otu hasadı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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