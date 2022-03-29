BALIKÇININ AĞINA, 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TAKILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BALIKÇININ AĞINA, 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AMASYA'da, baraj gölündeki balıkçının ağına, 1 metre 80 santim boyunda ve 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

AMASYA (DHA) - AMASYA'da, baraj gölündeki balıkçının ağına, 1 metre 80 santim boyunda ve 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Tezgahta sergilenen balık, kilosu 75 TL'den satışa çıkarıldı.

Tokat'ın Almus Barajı gölüne avlanmak için giden balıkçı İlhami Aydın'ın ağına, dev yayın balığı takıldı. Güçlükle tekneye alınan, 1 metre 80 santim boyunda ve 40 kilo ağırlığında olan yayın balığı, götürüldüğü balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı. Müşterilerin ilgi odağı olan yayın balığı, kilosu 75 TL'den satışa çıkarıldı.

Balıkçı İlhami Aydın, Tokat Almus Barajı'nda tuttuk. Sabah da Amasya'ya getirdik, tezgahımızda sergiliyoruz. Bir süre sergiledikten sonra da parçalayıp, halkımızın damak tadına sunacağız. Halkımız yayın balığı yesin, diye kilosunu 75 liradan vereceğiz dedi.

BALIKÇININ AĞINA, 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TAKILDI

BALIKÇININ AĞINA, 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TAKILDI

BALIKÇININ AĞINA, 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TAKILDI

BALIKÇININ AĞINA, 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TAKILDI

BALIKÇININ AĞINA, 40 KİLOLUK YAYIN BALIĞI TAKILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Lirası, Amasya, Aydın, Baraj, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title