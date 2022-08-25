Balıkçıların beklentisi: Palamut bol olacak

Denizlerdeki av yasağı nedeniyle teknelerini bir süredir kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, 1 Eylül'e sayılı günler kala devam ediyor.

Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki Büyük Liman'da balıkçılar, bir önceki sezon yıpranan ağlarını tamir ediyor, ilmek ilmek örerek yeniliyor.

Ağustos sıcağının etkisi altında çalışmalarını sürdüren balıkçılar, yeni sezonu umutla bekliyor.

Kolcular gemisinin kaptanı Mustafa Kolcu, sezon için son hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, "Bu sene inşallah güzel olacak. Vatandaşımız bol bol palamut, çinekop yiyecek. Hamsinin ne kadar olacağını bilmiyoruz ama bayağı bir hamsi Karadeniz'e göç etti. Bu sene bütün balıklar denizlerde mevcut. Halkımız bol bol balık yiyecek." dedi.

"Her balığa kota gelmeli"

Balıkçılar olarak, taban ve tavan fiyata tabi olmasını istediklerini belirten Kolcu, şunları kaydetti:

"Orkinosta nasıl yapıldıysa bunu hamside... Motorların büyüklüğüne, makine gücüne göre ayarlanıyor. Hamsi ve istavrit kotalarının ona göre dağıtılması gerekiyor. Bitirmeyelim bu işi. Hamsi olsam birinin ağzında olmak varken neden gidip yem olayım? Bu çok farklı bir konu. Devletimizden balığa kota getirmesini istiyoruz. Her balığa gelmeli. Bizim öz balıklarımız var. Sardalya, istavrit, çinekop ve hamsi, bunlar bizim öz balıklarımız. Biz denize bir şey ekmiyoruz. Cenabı Allah denize veriyor biz de tutuyoruz. Biraz pahalı diyorlar ama biz buradan hale veriyoruz, sonrası bizden çıkıyor."

Aynı zamanda kaptanlık yapan, Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Yalçın ise hazırlıkların son safhada olduğunu anlatarak, "Beklentimiz iyi olması yönünde. Palamudu bol bekliyoruz ama takdir Allah'ın. Mazot fiyatları biraz yüksek. Hükümetimizden bize bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. En azından balıkçılar için KDV'yi indirmelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi ağlarını onaran Enes Güzel, "Allah nasip ederse 1 Eylül'de vira bismillah diyeceğiz. İnşallah hayırlı bir sezon bekliyoruz. Yasakların başladığı günden bugüne yavaş yavaş hazırlıklarımızı tamamladık. İyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Numuneler şimdilik iyi görünüyor. Önce Mevla havaları bağışlasın. Denizde havalar güzel olursa denizcilerimiz de avlarını yaparlar." diye konuştu.

Ağ onaran denizcilerden Fazıl Gerçek de uzun süre denizlere açıldığını belirterek, yaşı gereği artık ağları onardığını söyledi.

Üç aydan uzun süredir ağları onarmaya çalıştıklarını dile getiren Gerçek, "Rıhtımlarda ekmek paramız için uğraşıyoruz. Onlar denizden tutacak, biz de ağları burada onaracağız." dedi.