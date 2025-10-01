Haberler

Balıkçılar Tarafından Bulunan İnsansız Deniz Aracı İmha Edilecek

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan menşei belirsiz insansız deniz aracı, etkisiz hale getirilmek üzere kontrollü çalışmalara başlandı.

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında önceki gece hamsi avına çıkan balıkçılar tarafından fark edilerek vinç ile Yoroz Limanı'na çekilen cismin, yapılan incelemeler sonrası menşei belirsiz insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Dün sabahın erken saatlerinde bölgeye giden Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve uzman ekipler, aracın etkisiz hale getirilmesine yönelik kontrollü çalışmalara başladı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekiplerin önlem amacıyla sinyal kesici cihazı da hazır bulundurduğu gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
