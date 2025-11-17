Balıkçı Yasin Püsküllü, Koruma Altındaki Köpek Balığını Yeniden Suya Bıraktı

KIRKLARELİ'de Karadeniz'e açılan balıkçı Yasin Püsküllü, ağına takılan avlanması yasak ve koruma altındaki camgöz cinsi köpek balığını, yeniden suya bıraktı.

Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde tekneyle denize açılan balıkçı Yasin Püsküllü'nün ağına, avlanması yasak ve koruma altında olan camgöz cinsi (Squalus acanthias) köpek balığı takıldı. Püsküllü, balığı fark edip, hemen canlı şekilde denize bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, bölgedeki sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekildi ve hem doğal yaşamın korunması hem de deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından balıkçı Yasin Püsküllü'ye teşekkür edildi.