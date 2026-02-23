Haberler

Muğla açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye yapıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
