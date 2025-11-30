Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: Bir Ölü, Bir Yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu denize düşen 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralı kurtarıldı.

Körfez ilçesi Kirazlıyalı Sahil Parkı açıklarında saat 15.00 sıralarında bir balıkçı teknesi henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Teknedeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneye yakın konumdaki özel bir limanın römorkörlerinden can simidi atılarak, balıkçılardan biri kurtarıldı. Kıyıya getirilen balıkçı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgıçların yaptığı arama çalışmalarında ise iskelenin dibinde diğer balıkçının cansız bedenine ulaşıldı.

'ISLIK SESLERİNİ DUYDUK'

Sahilde balık tutarken durumu fark eden ve ihbarda bulunan Selçuk Karadağ, "Römorklar sağ olsunlar hareket ettiler. Kazazedelere müdahale ettiler, can yeleği attılar. Bir kişiyi almışlar. Deniz birden patladı. Islık seslerini duyduk baktık suyun içindeydiler" dedi.