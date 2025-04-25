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Balık Gölü ve Çevresindeki Yollar 5 Günlük Karla Mücadeleyle Açıldı

Balık Gölü ve Çevresindeki Yollar 5 Günlük Karla Mücadeleyle Açıldı
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kışın kullanılmayan Balık Gölü ve çevresindeki köy ile mezra yolları, 5 günlük zorlu çalışma sonucu ulaşıma açıldı. Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, ekiplere teşekkür etti.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kışın kullanılmayan Balık Gölü ve çevresindeki köy ile mezra yolları, ekiplerin 5 günlük zorlu karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Balık Gölü ve çevresindeki 1 köy ile 4 mezrada yaşayanlar, kışın çetin geçmesi nedeniyle soğuk ve karlı günlerde şehir merkezinde kalıyor.

Taşlıçay İlçe Özel İdaresi ekipleri, boş kalması nedeniyle kış boyu kardan kapalı bulunan köy ve mezraların yolunu, baharın gelmesiyle iş makineleri desteğiyle açmaya başladı.

Dozerin boyunu aşan karla mücadele eden ekipler, yolları 5 günlük çalışmayla ulaşıma açtı.

Ekipler, böylelikle il genelinde karla mücadele sezonunu tamamladı.

Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, karla mücadele çalışması yürüten ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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