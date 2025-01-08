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Balık Gölü'nde Kış Güzellikleri: Buz Kütleleri Görsel Şölen Sunuyor

Balık Gölü'nde Kış Güzellikleri: Buz Kütleleri Görsel Şölen Sunuyor
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle farklı şekillerde buz kütleleri oluştu. Kış mevsiminde muhteşem bir doğal güzellik sunan göl, dronla çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle farklı şekillerde buz kütleleri oluştu.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, sahip olduğu doğal güzellikler, adalar, kuş ve balık türleriyle yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Daha çok yaz aylarında yoğunluğun olduğu göl, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Bölgede çetin geçen kış mevsimi nedeniyle ilkbahar aylarına kadar buzla kaplı kalan gölde, çeşitli şekillerde buz kütleleri ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Yuvarlak, kare ve küp şeklindeki buz kütleleri, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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