Baldızına mesaj atanla tartıştı, tüfekle vurularak öldürüldü

ADANA'da, Hamdullah Güzel (26), baldızına sosyal medyadan mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı Adem Erdoğan (24) ile kuzenleri tarafından darbedildi. Şüphelilerden Celal Erdoğan (31), kendilerine tabancayla ateş açan Güzel'i, pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Güzel hayatını kaybederken Celal Erdoğan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Nisan günü saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdullah Güzel, sosyal medyadan baldızına mesaj attığı iddiasıyla Adem Erdoğan ile tartıştı. Obalar Caddesi'nde karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Adem Erdoğan ile kuzenleri Mehmet Erdoğan (33) ve Hasan Erdoğan'ın (27) Güzel'i darbetti. Güzel, tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine Adem Erdoğan'ın kuzeni Celal Erdoğan, evden getirdiği pompalı tüfekle Güzel'e ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Güzel, ağır yaralandı, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Güzel, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Adem Erdoğan, kendisine iftira attığı gerekçesiyle Güzel ile tartıştıklarını ve tabancayla kendilerine ateş ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.