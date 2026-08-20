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Boğazköy Barajı'nda Balçığa Saplanan Leyleği Vatandaş Kurtardı

Boğazköy Barajı'nda Balçığa Saplanan Leyleği Vatandaş Kurtardı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Boğazköy Barajı'nda suların çekilmesiyle oluşan balçığa saplanarak mahsur kalan leylek, Celal Çetin tarafından kurtarıldı. Bacağından yaralandığı belirlenen leylek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde suların çekilmesiyle Boğazköy Barajı'nda oluşan balçığa saplanarak mahsur kalan leylek, Celal Çetin tarafından kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Celal Çetin, barajda suların çekilmesiyle oluşan balçık alanda bir leyleğin mahsur kaldığını gördü. Çizmesini giyerek balçık alana giren Çetin, leyleği dikkatli bir şekilde kurtardı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bacağından yaralandığı belirlenen leylek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Leylek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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