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Balaşiha'da Otomobil Patladı: 1 Ölü

Balaşiha'da Otomobil Patladı: 1 Ölü
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Rusya'nın Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama, aparmanın önünde yerleştirilen bir bomba ile gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Balaşiha'da bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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