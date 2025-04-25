Balaşiha'da Otomobil Patladı: 1 Ölü
Rusya'nın Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama, aparmanın önünde yerleştirilen bir bomba ile gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Balaşiha'da bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel