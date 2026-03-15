Bala ilçesinde çocuklar için ramazan etkinlikleri yapıldı

Ankara'nın Bala ilçesinde ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Bala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro oyunu sahnelendi.

Programa aileleriyle katılan çocuklar için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu da sergilendi.

Çeşitli yarışmalarda mücadele eden çocuklar doyasıya eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, çocuklarımız için güzel anılar oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.