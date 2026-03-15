Bala ilçesinde çocuklar için ramazan etkinlikleri yapıldı
Ankara'nın Bala ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik tiyatro oyunları ve yarışmalar gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Buran, bu etkinliklerin çocuklar için güzel anılar biriktirmeye yardımcı olduğunu vurguladı.
Bala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte tiyatro oyunu sahnelendi.
Programa aileleriyle katılan çocuklar için "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu da sergilendi.
Çeşitli yarışmalarda mücadele eden çocuklar doyasıya eğlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, çocuklarımız için güzel anılar oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.