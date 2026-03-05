Haberler

Bala'da güvenlik güçlerine iftar programı düzenlendi

Bala'da güvenlik güçlerine iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Bala ilçesinde düzenlenen iftar programına, emniyet mensupları, jandarma personeli ve bekçiler katıldı. Programda, güvenlik güçlerinin önemi vurgulandı ve davetlilerle birlikte dua edildi.

Ankara'nın Bala ilçesinde, emniyet mensupları, jandarma personeli ve bekçiler için iftar programı düzenlendi.

Bala Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına, Kaymakam Ali Yıldırım, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Erdem Tülek, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karaosmanoğlu ile davetliler katıldı.

Buran, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden milletin huzur ve güvenliği için görev yaptığını belirtti.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak