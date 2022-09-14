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Bal mumu ünlüler arasında turistik gezi

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"Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzes Müzeyi gezen ziyaretçiler Mr. Bean filmindeki rolüyl Rowan Atkinson Hızlı ve Öfkeli film serisindeki Dominic Toretto rolüyle Vin Diesel Jack Sparrow rolüyle Johnny Depp Harry Potter rolüyle Daniel Radcliffe Rambo...

"Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzes

Müzeyi gezen ziyaretçiler

Mr. Bean filmindeki rolüyl Rowan Atkinson

Hızlı ve Öfkeli film serisindeki Dominic Toretto rolüyle Vin Diesel

Jack Sparrow rolüyle Johnny Depp

Harry Potter rolüyle Daniel Radcliffe

Rambo rolüyle Sylvester Stallone

Marlyn Monroe

Forrest Gump rolüyle Tom Hanks

Bay ve Bayan Smith filmindeki rolleriyle Angelina Jolie ve Brad Pitt

Ünlü ressamlar Salvador Dali ve Pablo Picasso

Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant

Ünlü boksör Muhammed Ali

Ünlü pop müzik sanatçısı Michael Jackson

ABD'li pop müzik sanatçısı Kate Perry

Ünlü besteci Mozart

Queen müzik grubunun solisti İngiltereli şarkıcı Freddie Mercury

ABD'li şarkısı Madonna ANKARA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Akvaryum eğlence merkezinde yer alan "Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzede, sinema, spor ve siyaset dünyasından 60'dan fazla tanınmış ismin bal mumu heykeli yer alıyor.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel

Rowan Atkinson Vin Diesel Güncel Haberler

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