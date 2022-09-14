Bal mumu ünlüler arasında turistik gezi
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"Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzes Müzeyi gezen ziyaretçiler Mr. Bean filmindeki rolüyl Rowan Atkinson Hızlı ve Öfkeli film serisindeki Dominic Toretto rolüyle Vin Diesel Jack Sparrow rolüyle Johnny Depp Harry Potter rolüyle Daniel Radcliffe Rambo...
"Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzes
Müzeyi gezen ziyaretçiler
Mr. Bean filmindeki rolüyl Rowan Atkinson
Hızlı ve Öfkeli film serisindeki Dominic Toretto rolüyle Vin Diesel
Jack Sparrow rolüyle Johnny Depp
Harry Potter rolüyle Daniel Radcliffe
Rambo rolüyle Sylvester Stallone
Marlyn Monroe
Forrest Gump rolüyle Tom Hanks
Bay ve Bayan Smith filmindeki rolleriyle Angelina Jolie ve Brad Pitt
Ünlü ressamlar Salvador Dali ve Pablo Picasso
Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant
Ünlü boksör Muhammed Ali
Ünlü pop müzik sanatçısı Michael Jackson
ABD'li pop müzik sanatçısı Kate Perry
Ünlü besteci Mozart
Queen müzik grubunun solisti İngiltereli şarkıcı Freddie Mercury
ABD'li şarkısı Madonna ANKARA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Akvaryum eğlence merkezinde yer alan "Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzede, sinema, spor ve siyaset dünyasından 60'dan fazla tanınmış ismin bal mumu heykeli yer alıyor.