Bal mumu ünlüler arasında turistik gezi Güncel Haberler "Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzes Müzeyi gezen ziyaretçiler Mr. Bean filmindeki rolüyl Rowan Atkinson Hızlı ve Öfkeli film serisindeki Dominic Toretto rolüyle Vin Diesel Jack Sparrow rolüyle Johnny Depp Harry Potter rolüyle Daniel Radcliffe Rambo... "Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzes Müzeyi gezen ziyaretçiler Mr. Bean filmindeki rolüyl Rowan Atkinson Hızlı ve Öfkeli film serisindeki Dominic Toretto rolüyle Vin Diesel Jack Sparrow rolüyle Johnny Depp Harry Potter rolüyle Daniel Radcliffe Rambo rolüyle Sylvester Stallone Marlyn Monroe Forrest Gump rolüyle Tom Hanks Bay ve Bayan Smith filmindeki rolleriyle Angelina Jolie ve Brad Pitt Ünlü ressamlar Salvador Dali ve Pablo Picasso Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant Ünlü boksör Muhammed Ali Ünlü pop müzik sanatçısı Michael Jackson ABD'li pop müzik sanatçısı Kate Perry Ünlü besteci Mozart Queen müzik grubunun solisti İngiltereli şarkıcı Freddie Mercury ABD'li şarkısı Madonna ANKARA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Antalya Akvaryum eğlence merkezinde yer alan "Face 2 Face Wax Museum" adlı balmumu heykellerinin sergilendiği müzede, sinema, spor ve siyaset dünyasından 60'dan fazla tanınmış ismin bal mumu heykeli yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Bekir Bektaş Rowan Atkinson Vin Diesel Güncel Haberler

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