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Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü: Başarılı Öğrenciler Yetiştiriyoruz

Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü: Başarılı Öğrenciler Yetiştiriyoruz
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Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, yeni eğitim yılıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini ve mezunlarının iki ülkenin kardeşliğine hizmet edeceğine inandığını belirtti. Okulun yüksek üniversiteye yerleşme oranlarından da bahsetti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz, Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edip en başarılı öğrencileri yetiştirdiklerini belirterek "Mezunlarımızın iki ülkenin kardeşliğine hizmet edeceklerine eminim." dedi.

Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaz tatili süresince okulu yeni eğitim yılına hazırladıklarını belirten Yılmaz, ihtiyaçlar doğrultusunda tadilat ve düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Yılmaz, okulda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını uyguladıklarını, bunun yanı sıra Azerbaycan Dili ve Edebiyatı, coğrafya ve tarih derslerini de verdiklerini bildirerek, "72 sınıfımız var. Sabah ve öğle olmak üzere ikili eğitim yapıyoruz. Türkiye'den 95, Azerbaycan'dan 10 öğretmenimizden oluşan güçlü eğitim kadromuzla çocuklarımızı hedefe taşıyoruz. Okulumuzda 3 robotik kodlama ve yazılım sınıfımız, laboratuvarlarımız var. Ülkemize yakışır şanımıza yakışır bir halde yola devam ediyoruz." dedi.

"Tek millet, iki devlet" idealine uygun eğitim verdiklerini söyleyen Yılmaz, "Okulumuzun üniversiteye yerleştirme oranı yüzde yüz.

2022-2023 eğitim yılında 140 mezunumuzdan 139 tanesi üniversiteye yerleşti. Bu yıl mezun olan 165 öğrencimizin de en saygın üniversitelere yerleşeceklerine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi mezunlarının Türkiye'de devlet üniversitesini kazanmaları halinde harç ödemediklerini hatırlatan Yılmaz, "Bu yüzden Azerbaycan'da en çok tercih edilen okul konumundayız. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edip en başarılı öğrencileri yetiştiriyoruz. Mezunlarımızın iki ülkenin kardeşliğine hizmet edeceklerine eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Uluslararası İlişkiler Abdullah Yılmaz Anadolu Lisesi Politika Türkiye Eğitim Güncel Bakü

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