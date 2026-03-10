Haberler

Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri iftarda bir araya geldi

Güncelleme:
Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, başkent Bakü'de düzenlenen iftarda buluştu.

Türk hayırseverler tarafından kurulan ve uzun yıllardır Bakü'de faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu'nun (GYF) düzenlediği iftar programına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezan okunmasıyla orucunu açan misafirlere geleneksel Azerbaycan yemekleri ikram edildi.

Büyükelçi Akgün, Azerbaycan'ı kendi vatanları olarak gördüklerini, buradaki Türk vatandaşlarının birlik ve beraberliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Akgün, bölgenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in vizyonerlikleri, dayanışmaları, birlikte hareket etmeleri, her iki ülke için huzur ve istikrarın garantörü rolünü oynuyor. Ankara ve Bakü, Şuşa Beyannamesi'nde belirtilen dayanışmayı dışarıya karşı hissettirilmesi gereken yerde hissettiriyor. Azerbaycan'ın güvenlik ve huzuru, Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Aynı şekilde Türkiye'nin güvenlik ve huzuru, Azerbaycan'ın güvenlik ve huzurudur." ifadelerini kullandı.

