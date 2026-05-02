Bakü'de tarihi İçerişehir halılarla süslendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla Uluslararası Halı Festivali düzenlendi.

İçerişehir Devlet Korusu İdaresi tarafından organize edilen festival kapsamında, İçerişehir'in dar ve tarihi sokakları rengarenk halılarla süslendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede kurulan etkinlik alanları, ziyaretçilere açık hava müzesi atmosferi sundu.

Festival çerçevesinde Azerbaycan'ın farklı bölgelerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelen halı dokuma ustaları, sokaklara kurulan tezgahlarda geleneksel tekniklerle halı dokuma gösterileri gerçekleştirdi.

Ustalar, halıların hazırlanış sürecini uygulamalı olarak sergileyerek yerli ve yabancı turistlere halıcılık sanatının inceliklerini anlattı.

Ziyaretçiler, Azerbaycan halıcılık geleneğinin zengin motiflerini yakından inceleme ve ustalarla birebir sohbet etme imkanı bulurken, etkinlik boyunca milli müzik dinletileri ve kültürel gösteriler de yapıldı.

Hem Bakü sakinlerinin hem de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

