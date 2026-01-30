Haberler

Bakü'de Anadolu kahvaltı kültürü tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Anadolu kahvaltı kültürü tanıtıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Anadolu kahvaltı kültürü tanıtıldı.

"Dostluğun Sofrası: Anadolu Kahvaltısı Buluşması" isimli etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, gazeteciler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Akgün, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın adeta tek bir devlet gibi hareket ettiğini, bunun Türk dünyasında ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Akgün, "bir millet, iki devlet" anlayışının taşıyıcıları olan Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev'in Türk dünyasının geleceği anlamında büyük rol oynadığını vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının kültürel boyutuna dikkati çeken Akgün, "Türkiye ve Azerbaycan'ın ayrısı gayrısı yok ama birbirimizi daha fazla tanımamız, daha iyi anlamamız lazım." dedi.

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Turganer ise Türkiye-KKTC-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, dil ve kültür temelinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Turganer, Türkiye ve Azerbaycan'ın KKTC'ye verdiği desteğin kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel etkileşime yönelik çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi.

Programda, Anadolu kahvaltısının tarihsel ve kültürel arka planı şef sunumu eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır

"1 numara" dünyaya ilan etti: Ordu hazır, vur emri bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
ABD'li senatörü zora sokan soru: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?

Kaçacak delik aradı: Neden eşcinsel olduğunu itiraf etmiyorsun?
Ufuk Özkan'ın donörü netleşti! İşte beraber çalıştıkları o isim

Ufuk Özkan'ın donörü netleşti! İşte beraber çalıştıkları o isim